Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Kfz-Abgassysteme, 2032

Der weltweite Markt für Autoabgassysteme wurde im Jahr 2023 auf 40,16 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 73,21 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 6,90 % erwartet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Wachstumshemmnisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Autoabgassysteme für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Autoabgassysteme bieten.

Globaler Markt für Automobilabgassysteme: Überblick

Die Aufgabe eines Abgassystems besteht darin, Reaktionsabgase von der kontrollierten Verbrennung des Motors fernzuhalten. Die verbrannten Gase des Motors werden durch das Gesamtsystem geleitet, das aus einem oder mehreren Auspuffrohren besteht. Je nach Gesamtsystemarchitektur kann das Abgas durch einen Schalldämpfer oder Schalldämpfer zur Lärmreduzierung und einen Katalysator zur Schadstoffreduzierung strömen.

Globaler Markt für Automobilabgassysteme: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Autoabgassysteme wächst weltweit exponentiell. Strenge staatliche Vorschriften der Regierungen verschiedener Länder in Bezug auf Kohlenstoffemissionen sowie ein Anstieg der Autoverkäufe und -produktionsanlagen sind wichtige Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben. Überall werden von Regierungen strengere Fahrzeugabgasvorschriften erlassen, um die schädlichen Auswirkungen der Automobilindustrie auf die Umwelt zu verringern. Diese Vorschriften zwingen die Komponentenlieferanten dazu, hocheffiziente und nachhaltige Autoabgassysteme für den nationalen und internationalen Markt zu entwickeln.

Darüber hinaus hat die gestiegene Nachfrage nach Privatfahrzeugen und das gestiegene verfügbare Einkommen in den Industrieländern zu einem Wachstum des Automobilsektors geführt. Darüber hinaus verzeichnen Entwicklungsländer eine steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln, was die Expansion des globalen Marktes unterstützt. Da sich die Menschen der schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit immer stärker bewusst werden, wird es eine größere Tendenz geben, auf emissionsarme Fahrzeuge mit Abgassystemen umzusteigen, was die Expansion des Marktes beschleunigen wird.

Steigende Kraftstoffpreise könnten jedoch zu einer weiteren Entwicklung und einer Neigung der Verbraucher zu Elektrofahrzeugen führen, was den globalen Markt für Autoabgassysteme bremsen könnte. Andererseits könnte der weltweite Markt für Autoabgassysteme im prognostizierten Zeitraum aufgrund der zunehmenden technologischen Verbesserungen bei Abgassystemen, wie Abgasrückführung und Abgasnachbehandlungssystemen, viel Wachstumspotenzial haben. Die COVID-19-Pandemie von 2020 hatte Auswirkungen auf den Markt für Autoabgassysteme. Die Ausbreitung des Virus hat weltweit zu Ausgangssperren und sozialer Distanzierung geführt, was Branchen wie der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie und dem Gastgewerbe geschadet hat.

Es wird erwartet, dass dieser Konjunkturrückgang erhebliche Auswirkungen auf die Versorgung mit Autoabgassystemen sowie auf die Autoproduktion haben wird. Die weltweiten Autoproduktionsmengen gingen im Jahresvergleich zurück, was hauptsächlich auf die geringere Produktion in Nordamerika und Europa sowie anderen Regionen zurückzuführen ist. Dennoch wird erwartet, dass die Automobilindustrie im Prognosezeitraum ihr volles Potenzial wiedererlangt, inmitten eines Wettbewerbs um hochmoderne digitale Marketingstrategien und neue Produkteinführungen.

Globaler Markt für Automobilabgassysteme: Segmentierung

Der weltweite Markt für Abgassysteme für Kraftfahrzeuge besteht aus vier Segmenten: Komponente, Kraftstoffart, Fahrzeugtyp und Geografie. Der Markt ist in Kategorien basierend auf der Komponente unterteilt: Sauerstoffsensor, Abgaskrümmer, Katalysator, Auspuffrohre und Schalldämpfer. Diesel und Benzin sind die beiden Segmente des Kraftstoffartensegments. Es gibt zwei Kategorien für Fahrzeugtypen: Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge.

Globaler Markt für Kfz-Abgassysteme: Regionale Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum über 50 % der weltweiten Nachfrage nach Autoabgassystemen abdecken. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Verbraucher in der Region technologisch versierter werden und eine höhere Kaufkraft besitzen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt aufgrund der sich entwickelnden Automobilindustrie in Entwicklungsländern wie China und Indien wachsen wird. Es wird erwartet, dass die Automobilindustrie im Rahmen der „Make in India“-Politik erhebliche Investitionen erleben wird, da Indien mehrere Vorteile wie billige Arbeitskräfte und Rohstoffe bietet. China und Indien haben nicht nur einige der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, sondern auch riesige Lieferketten und Logistiknetzwerke.

Globaler Markt für Automobilabgassysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Marktführern im Bereich Automobil-Abgassysteme weltweit zählen:

Continental AG

BENTELER International

Tenneco Inc.

Bosal

Eberspacher

Faurecia

FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.

Sejong Industrial Co., Ltd.

Friedrich Boysen

Yutaka Giken Company Ltd.

Der globale Markt für Automobilabgassysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Komponente

Schalldämpfer

Auspuffkrümmer

Katalysator

Auspuffrohre

Sauerstoffsensor

Nach Kraftstoffart

Diesel

Benzin

Nach Fahrzeugtyp

Personenkraftwagen

Nutzfahrzeuge

Globaler Markt für Kfz-Abgassysteme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

