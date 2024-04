Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Fruchtbarkeitstestgeräte, 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des globalen Marktes für Fruchtbarkeitstestgeräte im Jahr 2022 etwa 503,16 Millionen USD und wird bis 2030 etwa 781,65 Millionen USD erreichen, wobei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2023 und 2030 bei etwa 5,76 % liegt. Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte antreiben, behindern und erschweren, sowie wie sich diese Faktoren im Prognosezeitraum auf die Nachfrage auswirken können. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Perspektiven auf dem Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Überblick

Fruchtbarkeitstests werden durchgeführt, um die Fruchtbarkeit einer Frau oder eines Mannes und die damit verbundenen Probleme zu beurteilen. Der Zustand, nach einer angemessenen Menge ungeschützter sexueller Aktivität nicht schwanger zu werden, wird als Unfruchtbarkeit bezeichnet. Fruchtbarkeitstests werden von Paaren durchgeführt, um die zugrunde liegende Ursache ihrer Unfruchtbarkeit zu bestimmen. Um das genaue Problem zu identifizieren und die entsprechende Vorgehensweise zu empfehlen, wertet der Allgemeinmediziner oder Gynäkologe zunächst die Ergebnisse des Fruchtbarkeitstests aus. Daher wird erwartet, dass der globale Markt aufgrund des steigenden Bedarfs an Geräten zur Fruchtbarkeitsprüfung in naher Zukunft schnell wachsen wird.

Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Wachstumsfaktoren

Das Durchschnittsalter bei der ersten Schwangerschaft einer Frau steigt, das Bewusstsein für den Wert von Fruchtbarkeitstests wächst und es werden immer genauere Ovulationsmonitore entwickelt. Dies sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für Fruchtbarkeitstestgeräte vorantreiben. Weitere Faktoren, die das Marktwachstum ankurbeln, sind die sinkende globale Geburtenrate bei Frauen und die Benutzerfreundlichkeit von Ovulationsmonitoren auf E-Commerce-Websites. Einige Hindernisse, wie die exorbitanten Kosten von Ovulationsmonitoren und die mangelnde Vorhersagekraft und Genauigkeit moderner Methoden zur Ovulationsvorhersage, könnten das Wachstum des Marktes jedoch behindern.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Segmentierung

Der globale Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte kann anhand von Produkt, Region und Kaufart segmentiert werden. Der Markt ist je nach Kaufart in zwei Segmente unterteilt: verschreibungspflichtige und rezeptfreie (OTC) Tests. Fruchtbarkeitsüberwachung und Eisprungvorhersage-Kits bilden den Produktsektor des Marktes. Fruchtbarkeitsmonitore: Dieser Marktsektor ist weiter unterteilt in urinbasierte, speichelbasierte und andere Arten von Monitoren.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Regionale Analyse

Aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter ein Rückgang der Fertilitätsrate, der durch die Erstschwangerschaft älterer Frauen und eine überdurchschnittlich hohe Inzidenz des polyzystischen Ovarialsyndroms in dieser Region bedingt ist, sowie ein steigendes Bewusstsein für die Vorteile von Eisprungmonitoren und Fruchtbarkeitswahrnehmungstechniken für eine erfolgreiche Empfängnis bei Frauen, wird erwartet, dass Nordamerika den globalen Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte anführen wird. In naher Zukunft wird die Branche voraussichtlich auch im asiatisch-pazifischen Raum schnell expandieren. Die steigende Zahl von Frauen mit Lebensstilstörungen, das wachsende Interesse lokaler und ausländischer Unternehmen am asiatisch-pazifischen Raum, die steigenden Kosten für die Anschaffung von Eisprung- und Fruchtbarkeitsmonitoren und die sinkende Fertilitätsrate sind einige der Faktoren, die zum Wachstum dieser Region beitragen.

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte sind

Church & Dwight Co. Inc.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH

AccuQuik

Prestige Brands Holdings.Inc.

HiLin Life Products.Inc.

Fertility Focus Limited.

Die anderen Hauptakteure auf dem Markt sind

Geratherm Medical AG

Babystart Ltd

Quidel Corporation

UEBE Medical GmbH

Biozhena Corporation

Feed Inc.

Taidoc Technologieunternehmen

und Fairhaven Health

GMBH.

Der globale Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte ist wie folgt segmentiert:

Durch Kauf

Nicht verschreibungspflichtige

OTC-Tests

Rezepttests

Nach Produkt

FruchtbarkeitsmonitoreFruchtbarkeitsmonitore auf UrinbasisFruchtbarkeitsmonitore auf SpeichelbasisUnd mehr

Kits zur Eisprungvorhersage

Globaler Markt für Fruchtbarkeitstestgeräte: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

