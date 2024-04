Marktgröße, Marktanteil und Trends für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des globalen Marktes für VOC-arme Klebstoffe im Jahr 2022 etwa 48,76 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 etwa 72,13 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,01 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.

Der Begriff „VOC-arm“ beschreibt eine flüchtige organische Verbindung, die als sicher für Umwelt und Mensch gilt. Diese Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt werden zum Verbinden von Metallen, Holz, Laminatplatten und Partikeln verwendet. Sie werden auch zum Binden von Substraten, Weichschäumen, Leichtmaterialien und nichtporösen Oberflächen eingesetzt. Da diese Klebstoffe starke Bindungen bieten, können sie zum Binden von Papier und Karton in einer Vielzahl weiterer Anwendungen verwendet werden, z. B. zum Verschließen von Kartons, Palettieren, Verpacken und Etikettieren. Zu den industriellen Verwendungszwecken für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt gehören Textilien, Möbel und Polster sowie Montage.

Globaler Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt: Wachstumsfaktoren

Umweltfreundliche Klebstoffe mit niedrigem Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sollen über exponentielle Bindungsfähigkeiten verfügen. Aufgrund dieser Vorteile eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, was erheblich zur Expansion des Marktes für VOC-arme Klebstoffe weltweit beitragen wird. Klebstoffe auf Wasserbasis sind aufgrund ihrer Erschwinglichkeit, Flexibilität, einfachen Anwendung und Haltbarkeit sehr gefragt. In den kommenden Jahren wird die schnell wachsende Baubranche voraussichtlich auch die Nachfrage nach diesen Klebstoffen ankurbeln. Die Hauptfaktoren für die steigende Nachfrage nach diesen Klebstoffen in der Holzverarbeitungs- und Baubranche sind ihre potenziellen Vorteile, zu denen Widerstandsfähigkeit, Stabilität und hohe Temperaturbeständigkeit gehören. Darüber hinaus besitzen diese Klebstoffe das Potenzial, die steigende Nachfrage nach robusten Materialien in feuchten Umgebungen bei Neubauten zu befriedigen. Der Markt wird noch weiter wachsen, da umweltfreundliche Klebstoffe aufgrund steigender staatlicher Anforderungen immer beliebter werden. Andererseits wird es aufgrund des zunehmenden Trends zu einem nachhaltigen Produktportfolio wahrscheinlich eine Reihe profitabler Wachstumsaussichten auf dem weltweiten Markt geben. Schmelzklebstoffe werden jedoch bei den Verbrauchern immer beliebter, was der Branche beim Wachstum helfen wird.

Globaler Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt: Segmentierung

Der weltweite Markt für VOC-arme Klebstoffe kann in die Segmente Endverbraucher, Chemie, Technologie und Typ unterteilt werden. Der Markt kann in die Segmente Verbraucher, Transport, Bauwesen, Holzverarbeitung, Papier und Verpackung sowie andere Endverbraucher unterteilt werden. Der globale Markt für VOC-arme Klebstoffe wird vom Papier- und Verpackungssegment dominiert. Dies liegt daran, dass diese Zusatzstoffe zunehmend in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise in Karton- und flexiblen Verpackungen sowie in Wellpappeverpackungen. Kartons und Schachteln auf Pappbasis werden zum Verpacken von Produkten verwendet. Sie werden zur Lagerung von Waren aus den Bereichen Geflügel und Landwirtschaft, Medikamente, Süßwaren, Kekse und andere industrielle Anwendungen verwendet.

Der Markt kann je nach Chemie in Epoxid, Polyurethan, EVA, VAE, PAE, PVA und andere Segmente unterteilt werden. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, ihrer wasserbasierten Beschaffenheit, ihrer hohen Haftung und ihres geringen VOC-Gehalts gelten PAE-Emulsionen als umweltfreundlich und haben mittlerweile einen dominierenden Marktanteil in der globalen Branche für VOC-arme Klebstoffe. Der Markt kann je nach Technologie in Segmente unterteilt werden, wie z. B. wasserbasiert, reaktiv, Hotmelt und andere. Das Hotmelt-Segment des Marktes für VOC-arme Klebstoffe ist das größte der Welt, da es dafür sorgt, dass die Hochgeschwindigkeitsverpackungslinie mit maximaler Effizienz läuft.

Globaler Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt: Regionale Analyse

Aufgrund des schnellen Wachstums der Verpackungsindustrie in der Region hält der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am globalen Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt. Darüber hinaus wird die Expansion von E-Commerce-Plattformen in der Region den Bedarf an diesen Klebstoffen in Verpackungsvorgängen erhöhen. Darüber hinaus wird das steigende verfügbare Einkommen der Bevölkerung in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine große Rolle beim Wachstum der regionalen Industrie spielen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Tiefkühlfrüchten, Snacks und Fertiggerichten sowie der wachsenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Verpackungen werden Schwellenländer wie China voraussichtlich exponentielle Wachstumsraten erleben.

Globaler Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt: Wettbewerbsfähige Akteure

Permabond LLC

ARDEX Gruppe

Franklin International

Pidilite Industries Ltd.

SCIGRIP

Wacker Chemie

LORD Corporation

Akzo Nobel NV

von fünf

HB Fuller

Sika AG

3M

Henkel.

Durch Chemie

Epoxid

Polyurethan

EVA-Emulsion

Fußemulsion

PAE-Emulsion

PVA-Emulsion

Nach Technologie

Reaktiv

Heiße Schmelze

Auf wässriger Basis

Nach Endbenutzer

Verbraucher

Transport

Holzbearbeitung

Bauen & Konstruktion

Papierverpackung

Globaler Markt für Klebstoffe mit niedrigem VOC-Gehalt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

