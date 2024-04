Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Autosicherheitsgurte 2030

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 5,41 % zwischen 2023 und 2030 wird der globale Markt für Autosicherheitsgurte voraussichtlich bis 2030 einen Wert von rund 20,16 Milliarden USD erreichen, verglichen mit rund 13,24 Milliarden USD im Jahr 2022. Die Studie untersucht die Faktoren, die den weltweiten Markt für Autosicherheitsgurte antreiben, behindern und Probleme verursachen, sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Dokument untersucht auch kürzlich entwickelte Aussichten auf dem Markt für Fahrzeugsicherheitsgurte.

Globaler Markt für Autosicherheitsgurte: Überblick

Die Verwendung von Sicherheitsgurten in Autos ist für die Sicherheit von Fahrer und Passagieren erforderlich. Bei einem Unfall mit einem Fahrzeug, das schnell beschleunigt und anhält, wirken höhere Kräfte. Sicherheitsgurte helfen, Verletzungen zu vermeiden, indem sie die Kräfte gleichmäßig auf den Körper verteilen. Kontinuierliche Verbesserungen erhöhen die Wirksamkeit von Sicherheitsgurten in der Automobilindustrie.

Markt für Autosicherheitsgurte

Globaler Markt für Autosicherheitsgurte: Wachstumsfaktoren

In den kommenden Jahren wird der globale Markt für Autosicherheitsgurte voraussichtlich exponentiell wachsen. Da 3-Punkt-Sicherheitsgurte äußerst bequem sind und den Sicherheitsvorschriften entsprechen, wird ihre Einführung das Marktwachstum ankurbeln. Aufgrund ihrer extremen Flexibilität sind sie ideal für schwangere Frauen und Kinder. Aufgrund der steigenden Zahl von Verkehrsunfällen weltweit besteht ein wachsender Bedarf an Autositzen. Der globale Markt für Fahrzeugsicherheitsgurte wird durch Regierungsprogramme angekurbelt, die die Bedeutung des Anlegens von Sicherheitsgurten hervorheben. Technologische Verbesserungen in der Autositzbranche werden durch die Autobewertungsprogramme verschiedener Bildungseinrichtungen zur Bewertung der Sicherheitsziele erleichtert. Neue Sicherheitsgurte wie Gürteltaschen und aufblasbare Sicherheitsgurte sind das Ergebnis von Fortschritten in der Autositztechnologie. Der schnelle Anstieg der Verwendung von aufgeblasenen Sicherheitsgurten treibt das Marktwachstum voran.

Airbags und Sicherheitsgurte sind in das Design der Gurttaschen integriert. Diese Gurttaschen vereinen Komfort und Sicherheitsanforderungen. Hersteller statten Autos mit Gurttaschen aus, weil sie viele Vorteile bieten, was die Nachfrage nach ihnen in die Höhe treibt. Die Innovation von Belt Pro schützt vor Bakterien auf dem Gurt und beugt damit verbundenen Gesundheitsrisiken vor. Diese Fortschritte treiben den globalen Markt für Autosicherheitsgurte an, da sie weltweit in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Taxis eingesetzt werden.

Globaler Markt für Autosicherheitsgurte: Segmentierung

Der weltweite Markt für Autosicherheitsgurte kann in die Segmente Airbags, Sicherheitsgurte, Autos, Teile, Vertrieb und geografische Segmente unterteilt werden. Der Markt kann je nach Airbagtyp in Segmente unterteilt werden, beispielsweise Front-, Knie-, Seiten- und Vorhangairbags. Da Airbags die Aufprallkraft absorbieren, dominieren sie den Markt. Sie sorgen für den Komfort des Produkts mit einem Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Dehnung. Der Markt kann je nach Sicherheitsgurttyp in zwei Segmente unterteilt werden: Zweipunkt- und Dreipunkt-Sicherheitsgurte. 3-Punkt-Sicherheitsgurte dominieren den Markt derzeit in großem Maße.

Der Markt kann in vier Fahrzeugsegmente unterteilt werden: Lastwagen, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen. Der Markt wird von Personenkraftwagen dominiert. Schuld daran sind die sich verbessernden Lebensbedingungen und der steigende Lebensstandard der Menschen. Der Markt kann in Kategorien basierend auf Komponenten unterteilt werden, wie z. B. Steckzunge, Säulenschlaufe, Aufroller, Schnalle und Gurtband. Gurtbänder haben in den letzten Jahren dank Hochleistungsaramiden, die die Festigkeit erhöhen und den Vorteil haben, die Körperbewegung bei Kollisionen zu begrenzen, erheblich zugenommen. Der Markt kann basierend auf Vertriebshändlern in OEM- und Aftermarket-Segmente unterteilt werden.

Globaler Automobil-Sicherheitsgurtmarkt: Regionale Analyse

Der globale Markt für Fahrzeugsicherheitsgurte wird von der Region Asien-Pazifik dominiert. Das Wachstum ist auf eine Zunahme staatlicher Maßnahmen in den Mitgliedsstaaten dieser Region zurückzuführen, die den Einbau von Sicherheitsgurten in Autos vorschreiben. Der europäische Kontinent wird zum führenden Hersteller von Sicherheitsgurten. Die Produktivität von Autos hat deutlich zugenommen, und infolgedessen wächst die CAGR der Region. Der Markt für Sicherheitsgurte wächst in Nordamerika aufgrund neuer technologischer Fortschritte und steigender Autoverkäufe. Aufgrund der steigenden Kaufkraft der Verbraucher und eines stetigen Übergangs zu höheren Lebensstandards, der die Kaufkraft der Verbraucher erhöht, wird für den Markt im Nahen Osten und in Afrika in den kommenden Jahren ein dramatisches Wachstum erwartet.

Globaler Markt für Sicherheitsgurte für Kraftfahrzeuge: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Sicherheitsgurte für Kraftfahrzeuge sind

Toyoda Gosei

ZF TRW

Takata Corporation

Tokai Rika

Goradia Industries

Hyundai Mobis

WWR Co.

BK Seat Belt Co. Ltd

Autoliv AB

Ahimori

Joyson Sicherheitssysteme

Denso

Robert Bosch GmbH.

Globaler Markt für Autosicherheitsgurte: Segmentanalyse

Mit Airbags

Frontairbags

Knie-Airbags

Seitenairbags

Vorhang-Airbags

Durch Sicherheitsgurte

2 Punkte Gleich

3-Punkt-Sicherheitsgurte

Mit Fahrzeugen

Personenkraftwagen

Leichte Nutzfahrzeuge

Busse

LKW

Nach Komponenten

Gurtband

Aufroller

Schnalle

Zunge

Säulenschleife

Nach Vertriebskanal

OEM

Verbrauchermarkt

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

