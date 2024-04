Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Automobilmotorenmarktes 2032

Der weltweite Markt für Automobilmotoren wurde im Jahr 2023 auf 24,91 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 41,02 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 5,70 % erwartet. In dieser Studie werden die Wachstumstreiber, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Automobilmotorenmarkts im Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Sektor des Automobilmotorenmarkts unterstützen.

Globaler Markt für Automobilmotoren: Überblick

Automotoren spielen in der Automobilindustrie eine bedeutende Rolle, da sie in vielen modernen, hochtechnologischen Autokomponenten eingesetzt werden. Automotoren werden hauptsächlich in Kraftstoffpumpen, Wischersystemen, automatischen Spiegeln, Schiebedächern und neuerdings auch in Elektroautos verwendet. Die Funktion und die erforderliche Leistungsabgabe dieser Motoren bestimmen, wie sie eingesetzt werden. In den letzten zehn Jahren gab es aufgrund des rasanten Wachstums des Automobilsektors und der Einführung von Elektrofahrzeugen einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Automotoren.

Globaler Automobilmotorenmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Automotoren wächst weltweit rasant. Der Markt wächst aufgrund mehrerer Faktoren, die wichtigsten sind das schnelle Wachstum der Automobilindustrie, die zunehmende Verwendung automatisierter Teile in Automobilen und technologische Fortschritte bei Automotoren. Seit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen haben zahlreiche Regierungen weltweit ihre Aufmerksamkeit auf die Einführung dieser Fahrzeuge gerichtet, um die Luftverschmutzung zu regulieren. Der Bedarf an Elektroautos, -bussen und anderen elektrischen Transportfahrzeugen ist infolgedessen sprunghaft gestiegen. Da der Hauptzweck von Automotoren in Elektroautos darin besteht, die Räder anzutreiben, wächst der Markt für Automotoren in Elektrofahrzeugen rasant.

Darüber hinaus treiben Verbesserungen bei Funktionalität, Stromverbrauch und Erschwinglichkeit von Automotoren den Markt für diese Fahrzeuge weltweit in die Höhe. Ein Stillstand des Autoproduktionsprozesses aufgrund einer geringeren Arbeitskräftezahl während der COVID-19-Epidemie könnte jedoch die Marktexpansion während des Prognosezeitraums behindern. Dennoch wird der globale Markt für Automotoren während des Prognosezeitraums aufgrund der steigenden Nachfrage nach hochentwickelten Fahrzeugen in Entwicklungsländern größere Entwicklungsaussichten haben.

Die strengen Gesetze, die während der COVID-19-Pandemie von zahlreichen Ländern weltweit erlassen wurden, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, wirken sich negativ auf die gesamte Automobilindustrie aus. Die Produktionsrate in Automobilwerken ist aufgrund von Einschränkungen der Fertigungsabläufe und strengen Vorschriften für die Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter zurückgegangen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Nachfrage nach Automobilmotoren im Jahr 2020. Darüber hinaus herrscht aufgrund von Störungen des globalen Vertriebsnetzes und der Lieferkette ein Mangel an den zur Herstellung von Automobilmotoren benötigten Rohstoffen. Andererseits wird erwartet, dass sich der Markt schnell erholt und im Prognosezeitraum ein robustes Wachstum verzeichnet, nachdem die Pandemie unter Kontrolle gebracht wurde.

Globaler Markt für Automobilmotoren: Segmentierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den weltweiten Markt für Automotoren zu kategorisieren: nach Typ, Funktion, Fahrzeugtyp, Anwendung und Geografie. Die Segmente BLDC, DC-Bürstenmotor und Schrittmotor bilden den weltweiten Markt für Automotoren nach Typ. Der weltweite Markt ist nach Funktion in drei Segmente unterteilt: Sicherheit, Komfort und Bequemlichkeit sowie Leistung. Die Fahrzeugtypkategorie ist in zwei Kategorien unterteilt: Personenkraftwagen, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Elektro- und Zweiräder, BEVs, HEVs und PHEVs. Der Markt ist nach Anwendungen in Kategorien unterteilt, wie z. B. Wischermotoren, Schiebedachmotoren, elektrische Parkbremsen, ETCs und Lichtmaschinen.

Globaler Automobilmotorenmarkt: Regionale Analyse

Auf dem globalen Automobilmotorenmarkt wird Nordamerika voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil behalten. Aufgrund der beträchtlichen Automobilindustrie der Region, der Präsenz bedeutender Hersteller von Elektrofahrzeugen und der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer wird erwartet, dass der Automobilmotorenmarkt in der Region beträchtliche Einnahmen generieren wird. Im Laufe des Prognosezeitraums werden die Vereinigten Staaten voraussichtlich den größten Umsatzbeitrag für Nordamerika leisten. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik der profitabelste Markt für Automobilmotoren sein wird. Das Vorhandensein eines beträchtlichen Automobilsektors, die steigende Verbrauchernachfrage nach Elektrofahrzeugen und staatliche Initiativen zur Förderung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen sind einige der Haupttreiber für die rasche Expansion des Marktes in dieser Region.

Globaler Markt für Automobilmotoren: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Automobilmotorenmarkt ist hart umkämpft. Die wichtigsten Marktteilnehmer konzentrieren sich auf organische Strategien wie die Entwicklung fortschrittlicher Automobilmotoren, Fusionen und Übernahmen, um auf dem Markt die Nase vorn zu behalten. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Automobilmotorenmarkt gehören:

Johnson Electric Holdings Limited

Denso Corporation

Nidec Corporation

Bühler Motor

Ricardo

Robert Bosch GmbH

Bürste

Calsonic Kansei Corporation

Magna International

Siemens AG, Valeo SA

Mahle GmbH, Borgwarner Inc.

Unter anderem Continental AG.

Der globale Markt für Automobilmotoren ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

BLDC-Motoren

DC Gebürstet

Schrittmotoren

Nach Funktion

Leistung

Komfort und Bequemlichkeit

Sicherheit

Nach Fahrzeugtyp

Zweiräder

elektrische Zweiräder

Personenkraftwagen

leichte Nutzfahrzeuge

schwere Nutzfahrzeuge

BEV

ZUSAMMEN

PHEV

Nach Anwendung

Generator

USW

elektrische Feststellbremse

Schiebedachmotor

Scheibenwischermotor

und andere

Globaler Markt für Automobilmotoren: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

