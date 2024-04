Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für die Vermietung von Kühlwagen, 2032

Eine Art des Gütertransports, die als „Kühltransport“ bekannt ist , legt großen Wert auf den Transport von Gütern, die für den Versand einen temperaturgeregelten Raum benötigen. Ein eingebautes Kühlsystem ist erforderlich, um alle Güter in Anhängern, die für den Transport von Lebensmitteln und anderen Artikeln verwendet werden, in einem effektiven, vorverschifften Zustand zu halten. Kühltransportlösungen bieten immer einen sorgfältig geplanten Transport für temperaturempfindliche Güter, ohne den Artikeln Schaden zuzufügen. Aufgrund der Notwendigkeit von Längsspuren und -fächern mit mehreren Temperaturen ist der globale Markt für Kühltransporte in den letzten Jahren erheblich gewachsen.

Wenn Sie keine temperaturempfindlichen Lebensmittel transportieren müssen, können Kühltransporte per Lkw für eine Vielzahl anderer Zwecke genutzt werden. Pharmazeutika, Pflanzen und Körperpflegeprodukte sind nur einige Beispiele für allgemeine Transportgüter, die Kühltransporte erfordern. Da das Unternehmensumfeld in der heutigen Wirtschaft jedoch so dynamisch ist, besteht ein zunehmender Bedarf an derartigen Lösungen, um den Anforderungen der Verbraucher und dem Zustand der Umwelt gerecht zu werden.

Auswirkungen von COVID-19:

Die Covid-19-Pandemie hatte erhebliche negative Auswirkungen auf die Wachstumskurve des globalen Marktes für Kühlwagenvermietungen, da Lockdowns den weltweiten Fluss nicht lebensnotwendiger Waren und Produkte behinderten. Aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und Schließungen von Produktionseinheiten wurden alle Aktivitäten weltweit eingestellt, was das Wachstum des globalen Marktes stark beeinträchtigt hat. Dennoch war während der Epidemie der Transport einiger lebensnotwendiger Güter wie Impfstoffe und anderer medizinischer Vorräte, die aufgrund von Temperaturschwankungen sorgfältig behandelt werden mussten, erlaubt. Dies hat den globalen Markt während der gesamten Covid-19-Pandemie aufrechterhalten. Dennoch werden die Aufhebung der globalen Lockdowns und das Marktumfeld nach der Pandemie in den kommenden Jahren wahrscheinlich einige neue Möglichkeiten auf dem globalen Markt schaffen.

Markt für Kühlwagenvermietung: Wachstumstreiber

Die rasch wachsende Kühlkettenbranche wird die Expansion des weltweiten Marktes vorantreiben. Tiefkühlkost und andere Produkte, die von Kühlkettenlogistikanbietern transportiert werden, erfreuen sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Einer der Haupttreiber des Wachstums in der weltweiten Kühlwagenvermietungsbranche ist daher wahrscheinlich der rasch wachsende Kühlkettensektor. Kühlkettenlogistik gilt als entscheidend für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, da sie das Produkt während des Transports vor Schäden schützt. Die Regierung fördert das Wachstum der Kühlkette durch die Umsetzung der erforderlichen Gesetze und öffentlichen Infrastruktur. Gleichzeitig bieten Dienstleister ihren Mitarbeitern umfassende Schulungen an, um ihre technischen Kenntnisse im Wartungsmanagement und Betrieb von Spezialanlagen zu verbessern, die für den Transport und die Beförderung von Lebensmitteln und anderen Waren erforderlich sind.

Markt für die Vermietung von Kühlfahrzeugen: Einschränkungen

Hohe Wartungskosten werden die Expansion des globalen Marktes wahrscheinlich einschränken. Die Wartung von Frachtfahrzeugen und elektronischen Geräten ist für die sichere Lieferung temperaturempfindlicher Produkte an den Endverbraucher von entscheidender Bedeutung. Obwohl eine regelmäßige Fahrzeugwartung notwendig ist, um die Öffentlichkeit weiterhin mit hochwertigen, unbeschädigten Produkten zu versorgen, werden übermäßige Wartungskosten die Expansion des weltweiten Marktes voraussichtlich behindern.

Markt für die Vermietung von Kühlwagen: Chancen

Der wachsende Bedarf der E-Commerce-Branche an Kühltransporten für Lebensmittel und pharmazeutische Produkte wird wahrscheinlich neue Chancen auf dem Weltmarkt eröffnen. Die Branche für Kühllastwagen wird wahrscheinlich parallel zum stetigen Anstieg der auf den Straßen transportierten Frachtmengen wachsen. Durch den wachsenden Bedarf an anspruchsvoller und effektiver Logistik wird ein umfassendes Wachstumsumfeld geschaffen, um den steigenden Bedarf der Endnutzer an anspruchsvollen Transportmöglichkeiten zu decken. Darüber hinaus wird erwartet, dass der weltweite Markt für die Vermietung von Kühllastwagen aufgrund der rasch wachsenden Reichweite des E-Commerce-Sektors schneller wachsen wird. E-Commerce wird wahrscheinlich viel profitables Wachstumspotenzial auf dem Weltmarkt eröffnen, insbesondere in den Bereichen frische Lebensmittel und Lebensmittelhandel.

In den kommenden Jahren wird das Wachstum des globalen Marktes durch die fortschreitenden technologischen Verbesserungen in der Kühlwagenbranche noch weiter beschleunigt. Darüber hinaus werben Unternehmen proaktiv für ihre Flottenmanagementdienste, indem sie Preisschätzungen, Tür-zu-Tür-Service, Dokumentenmanagement und Kundenbetreuung anbieten. Der Markt entwickelt sich weiter und umfasst den Wechsel zu umweltfreundlichen Transportmöglichkeiten, die die Menge der in die Atmosphäre freigesetzten Fluorkohlenwasserstoffe reduzieren.

Markt für die Vermietung von Kühlwagen: Herausforderungen

In der Weltwirtschaft können staatliche Gesetze zu Autoabgasen erhebliche Herausforderungen darstellen. Aufgrund der wachsenden Sorgen um die Umweltgesundheit ergreifen Regierungen eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und des Klimas. Infolgedessen setzt die Regierung zahlreiche Vorschriften zu Autoabgasen durch, was zu einem erheblichen Hindernis auf dem Weltmarkt geworden ist.

Markt für die Vermietung von Kühlwagen: Segmentierung

Der globale Markt für die Vermietung von Kühlwagen kann in die folgenden Bereiche unterteilt werden: Mietart, LKW und Region.

Nach nachgelagerten Bereichen kann der Markt in Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke usw. segmentiert werden.

Nach Mietart kann der Markt in langfristige und kurzfristige Mieten segmentiert werden.

Nach LKWs kann der Markt in schwere, mittlere und leichte LKW-Typen segmentiert werden.

Kürzliche Entwicklungen

Die Petit Forestier Group und Volta Trucks haben zusammengearbeitet, um ab 2022 ein gekühltes, vollelektrisches Nutzfahrzeug zur Miete bereitzustellen.

Volta Trucks sammelt erfolgreich 230 Millionen Euro ein, um mit der Entwicklung eines vollelektrischen Transportsystems zu beginnen.

Markt für die Vermietung von Kühlfahrzeugen: Regionale Landschaft

Europa hat aufgrund der hohen Nachfrage der Verbraucher nach gesunden Zusatzstoffen in ihrer normalen Ernährung den größten Anteil am weltweiten Markt für Kühlwagenvermietungen. Die meisten Menschen in der Region sind jeden Monat auf Tiefkühlkost angewiesen. Darüber hinaus sind verzehrfertige Tiefkühlgerichte, Tiefkühlpizza und andere Produkte in der Region sehr gefragt. Auch die Präsenz namhafter Anbieter von Kühlkettenlogistik auf dem Markt dürfte das Wachstum des regionalen Marktes weiter vorantreiben.

Markt für die Vermietung von Kühlfahrzeugen: Wettbewerbslandschaft

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für die Vermietung von Kühltransportern zählen:

Innocool

KookMate

ReeferTek USA

Corp.

-COOL Kühlung

GMBH

Polar Leasing, Inc.

Die Hertz Corporation

Kleiner Förster

Penske Corporation, Inc.

Fraikin Limited

Ryder System, Inc.

Der globale Markt für die Vermietung von Kühlwagen ist wie folgt segmentiert:

Nach Downstream Field

Essen und Getränke

Einzelhandel

Nach Miettyp

Kurzfristig

Langfristig

Nach LKW-Typ

Licht

Mittel

Schwer

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

