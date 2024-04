Marktgröße, Marktanteil und Trends für Transportsysteme 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der weltweite Markt für Transportsysteme von geschätzten 13,85 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 70,41 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,80 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsaussichten, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Marktes für Transportsysteme für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Sektor des Marktes für Transportsysteme unterstützen.

Globaler Transportsystemmarkt: Überblick

Das Transportsystem, ein Zweig des Planungs- und Ausführungssystems, bietet Dienste, die Unternehmen dabei helfen, Aufgaben zuverlässiger, profitabler und effizienter zu erledigen. TMS wird auch als Komponente des Lieferketten- und Ressourcenmanagements bezeichnet. Die meisten Unternehmen verwenden diese Software zur Überwachung und Verwaltung ihrer Betriebsabläufe. Da die Software Frachtrouten (von der Quelle zum Ziel) optimiert und dabei alle anderen Faktoren wie Ausführung, Planung, Flottenmanagement usw. berücksichtigt, ist sie auch für Transportunternehmen hilfreich.

Globaler Markt für Transportsysteme: Wachstumsfaktoren

Das schnelle Wirtschaftswachstum bietet dem Transportsektor weltweit sowohl Chancen als auch Schwierigkeiten. Eine der Hauptursachen für die Überlastung der Kanäle und den zunehmenden Wettbewerb auf dem Weltmarkt ist das Wachstum der weltweiten Warenlieferungen. Infolgedessen steigt der Bedarf an Transportsystemen schnell, vor allem weil Handhabung, Lagerung und Transport von Waren höhere Sicherheitsstandards erfordern. Darüber hinaus entsteht aufgrund komplexer und ausgedehnter Transportnetzwerke ein Bedarf an TMS, was die Transportkosten in die Höhe treibt und die Expansion der globalen Branche unterstützt. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Expansion des globalen Transportsystemmarktes vorantreibt, sind die neuen Entwicklungen bei TMS-Software im Vergleich zu herkömmlicher Software.

Globaler Transportsystemmarkt: Segmentierung

Anwendungen, Funktionen, Transportarten und Lizenzierungsarten sind die Faktoren, die zur Klassifizierung des globalen Marktes für Transportsysteme verwendet werden. Der globale Markt ist basierend auf der Funktion in drei Segmente unterteilt: Sichtbarkeit und Leistungsmanagement, Planung und Optimierung sowie Ausführung. Der globale Markt ist basierend auf Anwendungen in fünf Kategorien unterteilt: Netzwerkdesign, Routenplanung, Kapazitätsmanagement, Versandkonsolidierung, Leistungsmanagement und Transportbeschaffung. Multiple Sourcing, Single Sourcing und Hybrid Sourcing sind weitere Untersegmente innerhalb des Transportbeschaffungssegments. Der globale Markt ist basierend auf der Art der Lizenz in drei Kategorien unterteilt: gehostete, lokale und vor Ort gehostete Lizenzierung. Der weltweite Markt für Transportsysteme ist basierend auf der Transportart in vier Segmente unterteilt: Straßen, Eisenbahnen, Seewege und Flugzeuge.

Globaler Transportsystemmarkt: Regionale Analyse

Die Kombination von GPS und Routenplanungssystemen wird voraussichtlich in naher Zukunft das größte Wachstum in Nordamerika bewirken und die globale Transportsystembranche anführen. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der zunehmende internationale Handel, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Wachstumsländern wie China und Indien, die Marktexpansion in diesen Bereichen unterstützen wird. In naher Zukunft wird für Europa aufgrund des starken Bedarfs an kosteneffizienten Abläufen eine stabile Expansion auf dem Weltmarkt erwartet.

Globaler Markt für Transportsysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Transportsysteme gehören:

MercuryGate International Inc.

Capterra Inc.

Cherry, Inc.

SAFT

Kratzer Automation AG,

Orakel,

Manhattan-Vereinigung

JDA Software

Epicor

IBS

GTNexus

IBM

Globale Infor-Lösung

PTC

Hochsprung-Software

Kewill-System

IFS

Logilität.

Der globale Markt für Transportsysteme ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendungen

Kapazitätsmanagement

Transportbeschaffung

Leistungsmanagement

Versandkonsolidierung

Netzwerk-Design

Routenplanung

Nach Funktionen

Ausführung

Planung & Optimierung

Sichtbarkeit und Leistungsmanagement

Nach Transportarten

Mehrfachbeschaffung

Einzelbeschaffung

Hybrid-Sourcing

Nach Lizenztypen

vor Ort gehostete Lizenzierung

On-Premises-Lizenzierung

gehostete Lizenzierung

Globaler Markt für Transportsysteme: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

